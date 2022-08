Becao: «Peccato per il risultato finale, abbiamo commesso degli errori…». Le parole del calciatore dell’Udinese

Rodrigo Becao ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo la sconfitta all’esordio del nuovo campionato contro il Milan. Ecco le parole del difensore friulano, autore della rete dell’1-0:

«Peccato davvero il risultato finale, siamo riusciti a segnare presto ma non a tenere il punteggio fino alla fine. Ci sta, è il calcio, abbiamo commesso degli errori ma cercheremo di migliorare per il futuro. Questa partita ormai è il passato. Il gruppo è giovane e ci sono ragazzi nuovi che devono capire il sistema di gioco. Non abbiamo scuse, ora pensiamo alla Salernitana. Sono felice per il gol, mi piace segnare e aiutare la squadra, ma l’importante è sempre il risultato finale. Lavoreremo per migliorare sempre».