Ngonge Napoli, Baroni saluta l’ex obiettivo rossonero: «Era un giocatore molto attenzionato». Le parole del tecnico del Verona

Marco Baroni ha voluto salutare Ngonge, ormai ad un passo da diventare un nuovo giocatore del Napoli, durante la conferenza stampa odierna. Ecco le parole sull’ex obiettivo di mercato rossonero:

PAROLE – «E’ una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare»