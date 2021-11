Ballotta avverte: «Scudetto? Una squadra può insidiare le prime tre»

Marco Ballotta ha parlato di lotta Scudetto, soffermandosi sulla classifica e su una squadra che, per lui, può rimontare sulle prime tre

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, Marco Ballotta ha commentato la classifica di Serie A, soffermandosi sulla lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni.

SCUDETTO – «Al momento ci sono quelle tre, personalmente aspetto l’Atalanta per vedere se comincia a correre come l’anno scorso o meno; anche lei è stata falcidiata dagli infortuni in questo inizio di stagione. Non dico che sia pronta per vincere lo Scudetto, ma può lottare con le squadre in testa perché non ha niente in meno. L’Inter è un po’ sotto ha un pelo sotto ma è una squadra di livello, e può lottare per la vittoria finale, il Napoli sta andando a mille ma lo vedo un po’ al di sotto del Milan, anche se i risultati per ora gli danno ragione».

