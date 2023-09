Bagnoli: «Oscar del mercato? Ecco a chi lo do»

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato Andrea Bagnoli ha dato il suo oscar del mercato estivo

«A chi do l’oscar del mercato? Al Milan. Perché ha preso giocatori di talento. Bene anche l’Inter che ha cambiato quelli che sono andati: via Lukaku e dentro un attaccante con un buon passato come Arnautovic e poi è arrivato Thuram»