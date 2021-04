Aureliano: «Vi dico come si preparano le partite per un arbitro»

Gianluca Aureliano ha parlato ai microfoni di TeleLombardia: queste le parole del direttore di gara che arbitrerà Torino-Parma

Gianluca Aureliano ha parlato ai microfoni di TeleLombardia spiegando come un arbitro prepara una partita. Queste le parole del direttore di gara riportate da TMW.

«Torino-Parma di lunedì? Sono sempre attento e sono tutte belle gare. La preparo in maniera congrua. Questa si tratta di una gara importante e la si prepara guardando le partite e analizzando gli episodi negativi. Si studia come giocano le squadre. A me, però, in particolare interessa la preparazione della mia squadra, trovando le giuste motivazioni che sono fondamentali per capire il momento dei giocatori in campo. Al di la degli episodi che possono essere giusti o sbagliati».