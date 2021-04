Atletico Madrid fuori dalla Super League: ecco il comunicato ufficiale

L’Atletico Madrid si sfila ufficialmente dal progetto della Super League: il comunicato ufficiale del club spagnolo

Arriva il comunicato dell’Atletico Madrid che annuncia la rinuncia al progetto della Super League.

«Il Consiglio di Amministrazione dell’Atlético de Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina, ha deciso di comunicare formalmente alla Super League e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto. L’Atlético de Madrid ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l’armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia rojiblanca, soprattutto i nostri tifosi. La rosa della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, consapevoli che i meriti sportivi devono prevalere su ogni altro criterio».