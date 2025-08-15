Athekame Milan, Allegri ha le idee chiare: ruolo definito, lo svizzero sarà l’alternativa a questi due giocatori

Athekame Milan, Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul terzino appena ufficializzato: sarà l’alternativa a Tomori e Alex Jimenez

Il calciomercato Milan piazza il suo settimo colpo di mercato estivo con l’arrivo di Zachary Athekame, promettente terzino svizzero. Il giovane difensore è atterrato ieri mattina, 14 agosto 2025, alle 10:50 all’aeroporto di Linate Prime, dando il via a una giornata intensa culminata con la firma del contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

Immediatamente dopo lo sbarco, Athekame si è diretto alla rinomata clinica “La Madonnina” per sostenere le visite mediche di rito. Un passaggio fondamentale superato con successo, che ha certificato la sua idoneità sportiva e aperto la strada alla formalizzazione del suo trasferimento. In serata, l’entourage del giocatore e il club si sono ritrovati a Casa Milan, quartier generale della società, dove Athekame ha apposto la sua firma sul contratto, coronando il suo sogno di approdare in Serie A.

Il nuovo acquisto del Diavolo vestirà la maglia numero 24, un numero che spera possa portargli fortuna in questa nuova avventura. L’operazione, come riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, è stata attentamente studiata dalla dirigenza milanista, rivelandosi un investimento contenuto ma potenzialmente molto redditizio. Il costo del cartellino ammonta a 10 milioni di euro, una cifra più che ragionevole per un prospetto del suo calibro, a cui si aggiunge una percentuale sulla futura rivendita a favore dello Young Boys, il suo club di provenienza.

In Svizzera, molti addetti ai lavori esprimono perplessità sulla precocità di un salto così importante in una realtà come il Milan. Tuttavia, chi conosce bene Zachary Athekame lo descrive come un calciatore estremamente rapido nell’apprendere e dotato di una ferrea determinazione nel cogliere al meglio ogni singola occasione. Per lui, questo trasferimento rappresenta indubbiamente la più importante sfida e opportunità della sua carriera calcistica.

Per Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, l’ingaggio di Athekame è da considerarsi una vera e propria scommessa a basso rischio. Il calcolo è semplice: se nel giro di un anno il giovane svizzero dovesse esplodere e mostrare appieno il suo talento, il club potrebbe realizzare una significativa plusvalenza, dimostrando ancora una volta la validità della strategia di mercato del Milan, sempre attento a scovare giovani talenti.

Sul piano tecnico-tattico, l’arrivo di Athekame offrirà al nuovo tecnico Massimiliano Allegri diverse soluzioni. Sarà primariamente l’alternativa ai già affermati Fikayo Tomori e Alex Jimenez sulla fascia destra, garantendo profondità e qualità in un ruolo cruciale. Ma le sue caratteristiche di rapidità e adattabilità gli permettono di essere impiegato anche come quinto di centrocampo nel caso in cui Allegri decidesse di optare per un modulo con la difesa a tre, offrendo così ulteriori varianti tattiche alla squadra e aumentando la versatilità dell’organico rossonero. Questo acquisto sottolinea la volontà del Milan di costruire una squadra giovane, dinamica e con un occhio sempre attento al futuro.