Athekame Milan, il numero scelto è il 24: tutti i rossoneri che lo hanno indossato

Athekame Milan, lo svizzero ha deciso di indossare la maglia numero 24: tutti i rossoneri che hanno vestito quel numero

L’arrivo di Zachary Athekame al Milan non è passato inosservato, e non solo per le sue qualità tecniche e la sua giovane età. Il terzino svizzero ha infatti scelto un numero di maglia che porta con sé un’eredità storica, anche se non sempre fortunata: il 24. Con questa scelta, Athekame raccoglie idealmente il testimone da Alessandro Florenzi, che l’ha indossata nella scorsa stagione. La scelta del numero 24 è un dettaglio che, in un club come il Milan, assume un significato particolare, specialmente in un momento di profondo rinnovamento sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Il numero 24 non è mai stato tra i più popolari nella storia del Milan, almeno non quanto il 3 di Maldini o il 6 di Baresi. Introdotto con la numerazione fissa nel 1995, è stato indossato da soli 12 giocatori prima dell’arrivo di Athekame. La lista dei precedenti proprietari racconta storie di carriere diverse, alcune brevi e altre più durature, ma quasi mai leggendarie.

I primi a indossarlo furono l’attaccante Stefano Eranio e il difensore Dario Smoje. Poi, arrivò il turno dell’argentino Andrés Guglielminpietro, che lo portò sulle spalle per tre stagioni. Negli anni successivi, il numero 24 è stato indossato da giocatori come Martin Laursen, il danese che lo ha tenuto per tre stagioni, e Vikash Dhorasoo. Più di recente, il numero è stato legato a nomi come Philippe Senderos, che l’ha indossato nel 2008/09, Bryan Cristante, oggi all’AS Roma, e poi, per ben cinque stagioni, a Simon Kjaer, il difensore danese che lo ha reso più iconico.

Dopo Kjaer, a raccogliere l’eredità è stato Alessandro Florenzi, che ha indossato il 24 nell’ultima annata. La decisione di Athekame di scegliere proprio questo numero potrebbe essere vista come un atto di coraggio o semplicemente come una scelta senza particolare significato, ma di fatto lega il suo nome a una linea di calciatori che hanno avuto l’onore di vestire la maglia rossonera. La speranza dei tifosi del Milan è che Athekame, a differenza di molti dei suoi predecessori, riesca a lasciare un segno indelebile e a dare un nuovo lustro a un numero che, finora, ha avuto una storia piuttosto anonima. Con la guida di Allegri e la visione di Tare, il giovane svizzero ha l’occasione di diventare il volto di una nuova era e di scrivere una pagina importante per il Milan.