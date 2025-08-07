Athekame Milan, fine settimana decisivo! Fumata bianca ad un passo, cifre e termini dell’operazione con lo Young Boys

Athekame Milan, arriva il fine settimana decisivo: i rossoneri contano di chiudere l’operazione sulla base di 9 milioni di euro bonus inclusi

La dirigenza del calciomercato Milan sta lavorando intensamente per finalizzare l’acquisizione di Zachary Athekame, il promettente terzino destro dello Young Boys. Il difensore classe 2004 ha giocato tutti i 90 minuti ieri nella sconfitta per 4-1 dello Young Boys contro il Basilea in campionato, un chiaro segnale della sua importanza per il suo attuale club nonostante il recente risultato. Tuttavia, i rossoneri sono determinati a portare questo talento a San Siro, puntando a chiudere l’affare per circa 9 milioni di euro, potenzialmente già entro la fine di questa settimana.

Questa mossa strategica sottolinea l’impegno della leadership milanista nell’investire sui giovani e nell’assicurare il futuro della squadra. Sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’Allenatore Massimiliano Allegri, c’è una chiara visione di mescolare giocatori esperti con giovani talenti eccezionali. Athekame si adatta perfettamente a questo profilo, con il suo atletismo, la sua abilità difensiva e il suo potenziale offensivo che lo rendono una risorsa molto ambita nel mercato dei trasferimenti europeo.

Il dipartimento scouting del Milan ha monitorato attentamente i progressi di Athekame, e la loro forte convinzione nelle sue capacità ha spinto questa accelerazione. Le sue prestazioni con lo Young Boys hanno costantemente dimostrato la sua maturità superiore all’età, evidenziando la sua prontezza per un salto di qualità in un campionato più competitivo come la Serie A. I negoziati con lo Young Boys sono, secondo quanto riferito, in fase avanzata, con entrambi i club desiderosi di trovare un accordo reciprocamente vantaggioso.

L’urgenza di chiudere l’affare prima del fine settimana suggerisce il desiderio del Milan di integrare Athekame nella squadra il più rapidamente possibile, consentendogli ampio tempo per adattarsi al sistema tattico di Allegri e al ritmo esigente della Serie A. Tare, noto per il suo occhio acuto per i talenti e le efficaci capacità di negoziazione, sta conducendo i colloqui, puntando a garantire un pacchetto finanziario favorevole per il club.

Il potenziale arrivo di Athekame fornirebbe una profondità cruciale nella posizione di terzino destro, un’area in cui il Milan sta cercando di rafforzarsi. La sua energia giovanile e la sua promessa potrebbero offrire una soluzione a lungo termine per i rossoneri, allineandosi perfettamente con la strategia del club di costruire una squadra sostenibile e di successo. I tifosi milanisti sono senza dubbio ansiosi di vedere questo entusiasmante prospetto indossare la maglia rossonera.

La notizia, inizialmente riportata da Orazio Accomando di Sport Mediaset, ha generato un notevole fermento tra i tifosi milanisti e gli appassionati di calcio. Il potenziale trasferimento di Athekame simboleggia i piani ambiziosi del Milan per la prossima stagione e oltre, segnalando la loro intenzione di competere ai massimi livelli sia nel calcio nazionale che europeo. Tutti gli occhi saranno puntati sugli sviluppi nei prossimi giorni mentre il Milan cerca di concludere questo importante acquisto.