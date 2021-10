Atalanta Milan, la probabile formazione rossonera: dubbio Tonali Bennacer

Atalanta Milan, Stefano Pioli arriva alla vigilia del match di Bergamo con un solo dubbio di formazione in mezzo al campo

Giornata di vigilia di Atalanta-Milan. Stefano Pioli ha la formazione praticamente già fatta, ad eccezione della mediana. Franck Kessiè, espulso contro l’Atletico Madrid e dunque con meno minuti nelle gambe, ci sarà. Il dubbio per il tecnico riguarda a chi concedere un po’ di riposo tra Bennacer e Tonali. Il primo ha corso tantissimo nel match di martedì, mentre il secondo è subentrato nel primo tempo ma è stato impiegato tantissimo in questo inizio stagione.

Per il resto, come detto, l’undici anti-Dea è praticamente già fatto. Tornerà Kjaer al centro della difesa con Tomori, ai loro lati Theo Hernandez e Calabria. La trequarti sarà composta dai soliti Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers, con Junior Messias pronto a subentrare. In attacco sarà ancora preferito Rebic su Giroud.