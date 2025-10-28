Atalanta Milan, Massimiliano Allegri effettuerà un cambio in formazione: questo giocatore sarà titolare. Le ultimissime notizie

Sono state diramate le probabili formazioni in vista del big match serale tra Atalanta e Milan (ore 20:45), sfida cruciale per la nona giornata di campionato. Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare devono affrontare l’emergenza infortuni, ma il tecnico livornese si affida a pilastri e giovani talenti, mentre Gian Piero Juric risponde con un mix di esperienza e sorprese per l’undici di partenza.

ATALANTA (3-4-2-1): Il tecnico nerazzurro si schiera con l’abituale 3-4-2-1. Tra i pali c’è Carnesecchi. La difesa è composta da Kossounou, Hien e Djimsiti. A centrocampo, le corsie esterne sono affidate a Bellanova e Zalewski, mentre la diga centrale vede l’esperienza di De Roon affiancata da Ederson. Il tandem offensivo, a sorpresa, è formato da Samardzic e Sulemana K., a supporto dell’uomo più pericoloso per i rossoneri, Ademola Lookman.

MILAN (3-5-2): Massimiliano Allegri risponde con un modulo a specchio, il 3-5-2, confermando l’ossatura vista nelle ultime uscite e puntando sull’esperienza in mezzo al campo. In porta il titolare è Mike Maignan. La linea difensiva a tre è composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce, Saelemaekers e il giovane Bartesaghi sono chiamati a garantire corsa e spinta.

Il vero cuore del gioco, e il punto di interesse maggiore, è il centrocampo. Nonostante il rientro di Loftus-Cheek, Allegri affida le chiavi al triumvirato composto da Fofana, dall’eterno e insostituibile Luka Modric, e dal giovane Samuele Ricci. Quest’ultimo, come noto, è chiamato a una prova di maturità sotto gli occhi del CT Gattuso. In attacco, il Milan punta sulla coppia formata da Santiago Gimenez, in cerca di gol e riscatto, e Rafael Leão, l’uomo del momento.

La gara si preannuncia tattica e fisica, con i rossoneri che cercheranno di sfruttare la qualità di Modric e gli strappi di Leão per conquistare tre punti fondamentali per restare agganciati alla testa della classifica.