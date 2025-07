Arsenal Milan, conferme su Leao! Allegri gli cambia ruolo, ecco cosa si aspetta dal portoghese

Arsenal Milan, arrivano importanti conferme sul ruolo di Rafael Leao nella gara odierna: il portoghese agirà da centravanti

È il 23 luglio 2025, e mentre il neo-acquisto Pervis Estupiñán si appresta a sbarcare a Milano, dall’altra parte del mondo, i suoi futuri compagni del Milan si preparano a scendere in campo per la prima amichevole della loro tournée in Asia e Pacifico. L’appuntamento è al National Stadium di Singapore, dove alle 13:30 italiane (le 19:30 locali) i rossoneri affronteranno l’Arsenal di Mikel Arteta. Questa partita segnerà il debutto stagionale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, un Milan che, come previsto, si presenterà ancora in una versione ampiamente sperimentale e rimaneggiata.

Leão centravanti: la scommessa di Allegri nel primo Milan sperimentale

La notizia più interessante, e che ha monopolizzato le pagine della Gazzetta dello Sport questa mattina, riguarda il ruolo inedito di Rafael Leão. Complice l’assenza per ferie di Gimenez e la quasi certa partenza di Colombo, il talentuoso portoghese è stato provato in allenamento nel ruolo di centravanti. Un’idea audace di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, che evidenzia la flessibilità tattica che il tecnico intende imprimere alla squadra. La “rosea” titola inequivocabilmente: “Il primo Milan. Contro l’Arsenal un Leao da ‘nove’ ma anche da leader“, con il sottotitolo che aggiunge: “Senza Gimenez, Allegri userà il portoghese da centravanti in coppia con Pulisic nel test di lusso contro i Gunners“. Questa mossa non solo risolve l’emergenza in attacco ma offre a Leão l’opportunità di dimostrare le sue capacità di finalizzazione e di leadership in un ruolo più centrale. Sarà un banco di prova significativo per il giocatore e per le ambizioni tattiche di Allegri.

Assenze e moduli: le incognite del Milan in tournée

Oltre alle assenze già citate in attacco, il Milan dovrà fare a meno anche di altri giocatori importanti per questa fase iniziale della tournée. Tra i convocati in Asia, non figurano Jimenez e Fofana, entrambi alle prese con acciacchi fisici che li stanno rallentando in queste prime settimane di preparazione. Questo costringerà Allegri a ulteriori adattamenti. La Gazzetta dello Sport suggerisce una possibile difesa a tre, con Saelemaekers e Bartesaghi schierati come quinti di centrocampo, una soluzione che potrebbe garantire maggiore solidità difensiva e spinta sulle fasce. Tuttavia, la “rosea” non esclude un 4-3-3, con il belga Saelemaekers che tornerebbe nel suo ruolo più congeniale di esterno offensivo e Tomori eventualmente riadattato come terzino.

Tare e il mercato: il nuovo corso del Milan prende forma

Questa amichevole contro l’Arsenal sarà anche l’occasione per osservare le prime indicazioni sulle scelte di mercato del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Dopo l’arrivo di Pervis Estupiñán, il cui sbarco a Milano è imminente, l’attenzione è rivolta a come il Milan intenda muoversi per completare la rosa. La posizione di centravanti, in particolare, resta un punto interrogativo, con l’esperimento Leão che potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa di nuovi rinforzi. Le prestazioni in questa tournée asiatica, seppur in un contesto di amichevoli, forniranno a Tare e ad Allegri elementi preziosi per valutare le esigenze della squadra e indirizzare le prossime mosse di mercato, sempre nell’ottica di costruire un Milan competitivo e ambizioso per la prossima stagione.

Questa partita contro l’Arsenal non è solo un test amichevole, ma un vero e proprio laboratorio per il nuovo Milan di Allegri e Tare, un’occasione per mettere a punto le prime idee tattiche e valutare la condizione dei giocatori in vista degli impegni ufficiali. Sarà interessante vedere come Leão si adatterà al nuovo ruolo e quali saranno le prime scelte di formazione del tecnico rossonero.