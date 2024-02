Sacchi sullo scudetto: «Inter quasi certa del titolo. Il Milan può puntare a questa posizione»

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha parlato della corsa scudetto: tricolore ormai dell’Inter, i rossoneri puntano al secondo posto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così della corsa scudetto:

SCUDETTO – «Vantaggio importante. Anche se io continuo a pensare che i nerazzurri non si debbano sentire già arrivati al traguardo. Ma non credo che ci sia questo rischio, visto come hanno giocato con la Salernitana. Una prestazione di grande sostanza e di grande serietà».

CONCORRENZA MILAN – «I rossoneri li ho visti in Europa League contro il Rennes e hanno fatto una grande partita. Stanno bene, la difesa è più solida, la squadra è più compatta. Bisogna vedere come recuperano dalle fatiche della coppa. In ogni caso, vincendo contro il Monza, hanno la possibilità di superare la Juve».

L’INTERVISTA DI SACCHU ALLA GAZZETTA DELLO SPORT