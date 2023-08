Arnautovic avvisa le rivali: «Vogliamo la seconda stella»

Intervistato da Sport ORF, Marko Arnautovic ha parlato del nuovo esordio dopo 13 anni con la maglia dell’Inter, nel match contro il Monza.

SULL’INTER – «Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei molto motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio scendere in campo il più spesso possibile e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato».

