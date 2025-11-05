Connect with us

Arbitro Parma Milan: designato il fischietto del match. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero e le ultimissime

Cresce l’attesa per l’undicesima giornata di Serie A che vedrà il Diavolo impegnato nella delicata trasfertacontro il Parma. La gara, in programma Sabato 8 Novembre alle ore 20:45, è considerata cruciale per mantenere alta la tensione agonistica e la posizione di vertice dei rossoneri. A dirigere l’incontro è stato designato Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

👥 La Squadra Arbitrale al Completo per il Match del Diavolo

La scelta di Di Bello (arbitro di grande esperienza nel massimo campionato italiano) per un match che vede il Mhttps://www.milannews24.comilan in campo, sottolinea l’importanza attribuita a questa partita dagli organi preposti. Il fischietto pugliese sarà affiancato da una squadra di ufficiali di gara di alto livello per garantire la corretta conduzione della sfida.

Ecco la designazione arbitrale ufficiale per Parma-Milan:

RuoloNome
Arbitro PrincipaleDI BELLO (Marco Di Bello)
Assistente 1ROSSI M.
Assistente 2SCATRAGLI
Quarto Ufficiale (IV)DI MARCO
VARMAGGIONI
AVARMARINI

L’affidamento della sala VAR a Maggioni (esperto operatore video) e Marini garantisce la presenza di figure in grado di supportare Di Bello nelle decisioni più complesse, minimizzando il rischio di errori cruciali.

🎯 Milan, Tre Punti Obbligatori per Allegri e Tare

La concentrazione del Diavolo è massima. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri (il pragmatico tecnico livornese, tornato per dare stabilità) ha posto come obiettivo la massima concretezza contro un avversario sempre imprevedibile. La partita contro il Parma è vista come un passaggio fondamentale per capitalizzare l’ottimo lavoro svolto in allenamento e continuare a raccogliere punti utili.

Il DS Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio, ora alla guida della strategia sportiva dei rossoneri) è convinto che la squadra abbia la profondità e il carattere necessari per superare anche le trasferte più insidiose. In un momento cruciale del campionato, ogni dettaglio conta, e la serenità data da una designazione arbitrale equilibrata è un elemento aggiuntivo su cui i rossoneri sperano di poter contare per concentrarsi esclusivamente sul campo. La vittoria a Parma è un imperativo per le ambizioni scudetto del Milan.

