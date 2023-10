Di Natale non ha dubbi: «Spalletti CT scelta giusta, ecco perchè»

Antonio Di Natale, ex centravanti dell’Udinese, ha commentato la scelta di affidare la panchina dell’Italia a Spalletti

Alla vigilia del suo compleanno Tuttosport ha intervistato Antonio Di Natale, leggenda dell’Udinese e adesso presidente del Donatello Calcio, da cui sono passati Meret, Vicario, Petagna e Scuffet. Di seguito le sue parole.

SPALLETTI – «Sapevo che il mister avrebbe vinto il campionato. È un grande allenatore, ha occhi ovunque, sta 24 ore sul campo per curare ogni singolo particolare. Vederlo vincere a Napoli per me è stato speciale. Merito suo, dello staff e della società: tutti insieme hanno fatto un lavoro eccezionale».

L’UOMO GIUSTO PER LA NAZIONALE – «Assolutamente sì. Come dicevo prima, lui è maniacale ed è un gran comunicatore. Ha la capacità di entrare nella testa dei giocatori e di tenere sempre alta la tensione nello spogliatoio. La sua forza è proprio questa: con lui i giocatori, sia che giochino o meno, sono sempre sul pezzo. Dopo le esperienze in Italia e in Europa, credo che questo fosse il momento giusto per allenare la Nazionale. Con un po’ di pazienza, se lo lasceranno lavorare tranquillo, farà bene. Ne sono certo».

