Conte preso d’assalto sui social: i tifosi lo vogliono. Ecco l’assalto su Instagram dei tifosi dell’Inter che vogliono un suo ritorno

Antonio Conte ha postato un selfie con la moglie sui social ed è stato subito preso d’assalto dai tifosi dell’Inter che gli hanno chiesto a gran voce di tornare a Milano, inondando i commenti di cuori nerazzurri.

Il tecnico del Tottenham, eliminato in Champions dal Milan, potrebbe lasciare gli Spurs a fine stagione per ritornare in Italia.