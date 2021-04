Antonio Cassano: «Champions? Ecco il mio pronostico»

Antonio Cassano ha parlato della corsa Champions, dicendo la sua sulle varie squadre in lotta per il quarto posto

Nel corso della BoboTv, Cassano ha parlato della corsa Champions.

«Io dicevo sempre: “Se la Lazio vince, torna dentro al casino” e poi una tra Juve e Milan restano fuori. Il Milan ha dato conferma che inizia a far fatica a livello fisico e mentale. Per loro la vedo molto complicata e non so se vedo peggio loro o la Juve. Occhio alla Lazio, potrebbe essere a -2 sulla carta e ha partite abbastanza abbordabili».