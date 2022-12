Antonini su De Ketelaere: «Mi piace tantissimo, ma non entrato al 100% nella mentalità Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Luca Antonini ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Mauro Summa dell’inizio di stagione di Charles De Ketelaere con il Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Seconde scelte che sono venuto a mancare quando sarebbero servite, come De Ketelaere: mi piace tantissimo, ma non è entrato al 100% nella mentalità Milan e nel calcio italiano. Credo che nella seconda parte possa prendere anche più confidenza e per il Milan aver un giocatore importante e spingere a fare qualcosa di più in campionato»