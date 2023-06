Antonini: «Ibrahimovic entra a far parte della storia di questo Milan». Le parole dell’ex calciatore rossonero sull’attaccante svedese

Luca Antonini ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Ho avuto la fortuna di poter condividere con lui 2 anni di spogliatoio. L’ho conosciuto nel momento più alto della sua carriera, ha portato in quel Milan un qualcosa in più per tornare a vincere. In questa seconda tornata ha dato una mentalità incredibile, il Milan ha fatto bene a ripartire da un giocatore con questo carisma. Nel primo anno e mezzo è stato importantisismo anche in campo, negli ultimi tempi invece è stato fondamentale a livello mentale per tutti quei giovani che non ancora erano riusciti a dare il 100%. Un giocatore monumentale, entra a far parte della storia come uno dei campioni più grandi di questo Milan».