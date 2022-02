ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonini: «Il Milan ha le armi per restare davanti. Se fossi un giocatore di Pioli…». Le parole dell’ex rossonero

Luca Antonini ha parlato di Milan a La Gazzetta dello Sport.

PREMIO SCUDETTO 2011 – «Intorno a metà febbraio: prima di marzo avevamo definito tutto. A parlarne con Galliani andarono Ambrosini, Gattuso e Seedorf, i tre giocatori più rappresentativi e anziani dello spogliatoio. Negli anni successivi invece preferimmo stilare una sorta di tabella con i vari bonus per i vari obiettivi stagionali: campionato, Champions, Coppa Italia e così via».

POST SALERNITANA – «Se fossi un giocatore di Pioli oggi ne uscirei fortificato, perché anche questi sono segnali positivi nel corso di una stagione da vertice. Il Milan può uscire da questo weekend così strano con una bella dose di fiducia in più , a patto che tutti siano consapevoli di aver rimediato a una situazione che si stava mettendo male, perché la squadra ha giocato una brutta partita. Questo, al di là della sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, è l’aspetto più importante per i giocatori, non la classifica. Tutti adesso sanno quali sono gli errori da non commettere alla prossima uscita».

MILAN-UDINESE – «Un gruppo di nuovo in controllo, che sa colpire e poi gestire. La lezione di Salerno servirà a tanti giocatori,anche a chi magari frequenta la Serie A da meno tempo, come ad esempio Maignan: nel nostro campionato non puoi mai permetterti di abbassare la guardia. Se il Milan riuscirà a stare sempre sul pezzo, contro chiunque e per 95 minuti, avrà le armi per restare davanti fino alla fine».