Antognoni: «Vi svelo come mi sono comportato con la Fiorentina»

Giancarlo Antognoni torna a parlare del suo burrascoso addio alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni riportate da Repubblica.it.

«Non ho fatto causa alla Fiorentina, questa è un’altra delle falsità messe in giro sul mio conto. Io non sono contro la Fiorentina, semmai contro questa società che mi ha abbandonato. Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori».

L’ex dirigente reclama i bonus degli ultimi due anni che non sarebbero stati pagati nonostante il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ma la questione principale riguarderebbe i diritti d’immagine utilizzati per l’ultima campagna abbonamenti e per uno spot pubblicitario senza compenso extra. Compiti che non riguardavano il ruolo di Club manager per cui era stato messo sotto contratto, secondo i suoi legali, con lo stesso Antognoni che si è riservato anche la possibilità di messa in mora del club per i compensi maturati e per il recesso ingiurioso.