Angioni: «Mercato Milan? Questa l’unica mossa non convincente»

Le parole di Carlo Angioni, a la Gazzetta dello Sport, sui problemi in attacco del Milan in alternativa a Giroud:

«Più passano le partite più diventa grosso il punto di domanda sul vice Giroud, l’unica mossa non convincente della dirigenza rossonera nella rivoluzione che ha dato a Pioli una squadra che vuole la seconda stella. Aver tirato per le lunghe la trattativa con il volpone Taremi, per poi dover rinunciare al 9 iraniano, è un errore che non si doveva commettere»