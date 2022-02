Marinozzi: «Molto sorpreso da Giroud, ecco il motivo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Marinozzi, giornalista di Sky Sport, ha parlato della stagione di Olivier Giroud e della sua costante crescita: le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky, Andrea Marinozzi ha parlato in questi termini di Olivier Giroud:

«Non me lo aspettavo così determinante, mi aveva deluso tantissimo la prima parte di stagione in cui non è andato bene a causa di problemi fisici. Il sistema di gioco non lo aiutava tanto: il Milan fraseggia molto con i quattro giocatori offensivi e Giroud aveva tante difficoltà nel parlare la stessa lingua calcistica degli altri quando aumentavano un po’ i ritmi. In area di rigore è però un grandissimo attaccante e l’ha dimostrato. Cercarlo meno nel fraseggio stretto e cercarlo di più in area di rigore, com’è successo nel derby e anche in Coppa Italia, credo possa essere la grossa differenza per sfruttare al meglio Olivier Giroud. Ma la differenza enorme rispetto alla prima parte di campionato è la condizione fisica: questo è il suo momento e deve cogliere l’attimo».