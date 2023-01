Andersson, ct Svezia su Ibrahimovic: «Zlatan è sempre Zlatan». Le parole del ct svedese sull’attaccante rossonero

Il ct della Svezia, Andersson, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: un uomo chiave sia per il Milan sia per la Nazionale svedese. Queste le sue parole alla tv di stato svedese, come riportate da calciomercato.com.

ZLATAN E’ ZLATAN – «Ci siamo sentiti poco fa. Era un bel po’ che non parlavamo. Il nostro rapporto è ottimo ed era arrivato il momento di fare quattro chiacchere. Zlatan è sempre Zlatan».