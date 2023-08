Amrabat Milan: un club si defila per il centrocampista? Le ultime

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Amrabat. Per il centrocampista potrebbe esserci una concorrente di mercato in meno

Cambia lo scenario di mercato per Amrabat. Il Manchester United ha un nuovo obiettivo per rinforzare la mediana.

Come riporta L’Equipe, i Red Devils starebbero valutando di presentare un’offerta ufficiale al Paris Saint-Germain per il centrocampista Marco Verratti, tirandosi fuori così dalla corsa per il centrocampista della Fiorentina, accostato anche al Milan.