Amrabat Milan: il Manchester United insiste, ecco le ultime

Amrabat può lasciare la Fiorentina: il centrocampista marocchino, che piace al Milan, è da diverso tempo un obiettivo del Manchester United

In casa Fiorentina tiene banco il futuro di Amrabat. Il possibile arrivo di Vranckx sblocca l’eventuale uscita del centrocampista.

Come riportato da Gianluca di Marzio lo United insiste, ma al momento l’accordo tra club non c’è. Nell’ultima stagione il marocchino, accostato anche al Milan, ha collezionato 29 presenze in Serie A e 12 in Conference League.