Amichevoli Milan, i rossoneri hanno giocato contro Leeds e Chelsea nel giro di 24 ore: duro il commento di Franco Ordine

Le due amichevoli disputate dal Milan in meno di 24 ore contro il Leeds e il Chelsea hanno concluso il precampionato rossonero, lasciando un quadro di luci e ombre. A commentare le prestazioni della squadra è stato il giornalista Franco Ordine, intervenuto a Radio Radio, che non ha risparmiato critiche a chi ha organizzato i due incontri. “Vorrei conoscere chi ha organizzato le due amichevoli in UK in meno di 24 ore: gli vieterei nei prossimi 10 anni di mettere mano ai tornei,” ha detto Ordine, sottolineando l’assurdità di un calendario così ravvicinato.

L’analisi del giornalista si è poi concentrata sulla situazione tecnica del Milan, evidenziando i punti di forza e le criticità della rosa. Secondo Ordine, la squadra si è notevolmente rafforzata a centrocampo e, con l’arrivo imminente di Hojlund (nuovo obiettivo di Igli Tare per l’attacco), migliorerà anche nel reparto offensivo. Tuttavia, è la difesa il tallone d’Achille del nuovo Milan di Massimiliano Allegri.

Le parole di Ordine sulla difesa rossonera sono molto chiare e lasciano poco spazio a interpretazioni. “Non è assolutamente migliorato in difesa,” ha affermato con forza, criticando la strategia di mercato del club. L’arrivo di Koni De Winter e, con ogni probabilità, quello di Zachary Athekame non sembrano convincere il giornalista, che ritiene il reparto arretrato addirittura “indebolito”. Una visione che va in controtendenza rispetto all’entusiasmo della piazza per i nuovi acquisti.

Il Milan ha operato una vera e propria rivoluzione in difesa, cedendo Malick Thiaw e puntando su giovani talenti. Ma la scelta di non investire su un nome di esperienza per affiancare Fikayo Tomori e gli altri difensori in rosa non è stata vista di buon occhio da tutti. La gestione di Allegri in questo reparto sarà un elemento cruciale per il successo del Milan nella prossima stagione, e il campo sarà l’unico giudice in grado di dire se la scelta di puntare su giovani promesse come De Winter e Athekame si rivelerà vincente o meno.

Il Milan si presenta ai nastri di partenza del campionato con ambizioni alte, ma con un punto interrogativo in difesa che, secondo Franco Ordine, potrebbe pesare molto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la dirigenza deciderà di fare un ulteriore sforzo per rinforzare il reparto arretrato, o se si fiderà del lavoro di Allegri per trasformare i nuovi arrivati in certezze.