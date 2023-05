Marco Amelia, presente al memorial “Claudio Lippi”, ha parlato ai media presenti. Ecco le parole ai microfoni di Milannews24:

MAIGNAN – «Io ho giocato con Courtois al Chelsea. Era giovane ed in fase di crescita ma è migliorato ulteriormente al Real Madrid dove un nostro preparatore italiano l’ha migliorato. In questo momento è un pochino sopra Maignan, ma di poco. Però Maignan è fortissimo, ha questo atteggiamento che già prima di venire in Italia aveva stupito tutti noi. Al Milan è arrivato con grande personalità e questa è stata una sorpresa per tutti. Ha avuto anche degli infortuni che hanno fatto sentire la sua mancanza in termini di personalità, quello che ha trasmesso sempre alla difesa e allo spogliatoio. Le prestazioni di campo poi sono state superiori alla media di un portiere normale. Lui non è normale, è straordinario»

SPORTIELLO – «Sportiello può essere un ottimo secondo. Ha grande esperienza, è un ragazzo perbene che ha voglia di migliorarsi sempre e non ha mai creato un problema. Sono convinto che vicino Mike potrà migliorare ulteriormente. Credo che un top club debba avere due portieri forti. La scelta su di lui è stata azzeccatissima»

