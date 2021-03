Ambrosini: «Ragazzi così non si trovano facilmente sul mercato»

Ambrosini ha rilasciato una lunga dichiarazione: tra le altre cose ha parlato del rinnovo fondamentale che il Milan deve esercitare su…

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole su Donnarumma:

«Il rinnovo di Donnarumma è imprescindibile, è la priorità. Gigio ha portato svariati punti al Milan, la sua eventuale sostituzione sarebbe un grosso problema perchè in giro ragazzi così non ce ne sono. Calha l’ho sempre difeso anche quando non andava bene, nel mio progetto c’è ma per gigio farei di tutto».