Allenamento Milan: Moncada e D’Ottavio assenti a Milanello, svelato il motivo

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista del match contro il Frosinone. In tal senso Moncada e D’Ottavio oggi assenti all’allenamento

Sono gli ultimi giorni della sessione invernale per poter fare acquisti e il calciomercato Milan cerca l’occasione giusta.

In tal senso proprio per questo motivo, come riportato da Sky Sport, oggi Moncada e D’Ottavio non erano presenti ad assistere all’allenamento della squadra a Milanello. L’obiettivo è capire se ci saranno le condizioni giuste per un difensore in prestito.