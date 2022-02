Allenamento Milan: entra nel vivo la preparazione in vista della Salernitana

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo allenamento settimanale del Milan in vista della gara di sabato contro la Salernitana: il report da Milanello

Secondo allenamento settimanale in preparazione del prossimo impegno di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Salerno, sabato 19 febbraio alle ore 20.45. Presenti a Milanello per seguire l’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Dopo aver effettuato la prima parte del riscaldamento in palestra, la squadra è uscita sul campo dove ha proseguito l’attivazione muscolare con alcuni esercizi ludici eseguiti nella porzione di campo alle spalle delle porte. Terminata la prima parte, spazio al lavoro sul possesso con una esercitazione svolta all’interno del cerchio di centrocampo. A seguire Mister Pioli ha dato il via alla parte tattica della sessione odierna prima consueta partitella su campo ridotto.



VENERDÌ 18 FEBBRAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino; alle ore 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli e nel pomeriggio partenza per Salerno.