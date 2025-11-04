Allegri rivoluziona il Milan a Parma? Tentazione fortissima del tecnico, c’è quell’opzione sul piatto. Cosa filtra

Allegri è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della trasferta di Parma? C’è l’ipotesi di una squadra rossonera senza centravanti

Parma potrebbe diventare l’epicentro del nuovo Milan. Dopo quattro partite in piena emergenza, sabato sera al “Tardini” il Diavolo dovrebbe ritrovare la sua rosa al completo. Allegri conta di recuperare in settimana Adrien Rabiot e Christian Pulisic, assenti dalla trasferta contro la Juventus del 5 ottobre. Il loro rientro è fondamentale per alzare il livello qualitativo e di personalità della squadra.

Allegri, Leao e la reazione del campione

Una delle notizie più rilevanti dell’ultimo mese è la reazione da campione di Rafael Leao alle sollecitazioni, talvolta vigorose, di Massimiliano Allegri. Il numero 10 è tornato a fare quello che gli riesce meglio: gol e assist (3 consecutivi tra Fiorentina e Pisa, più l’assist decisivo contro la Roma). Ma è l’atteggiamento a far felice lo staff: contro i giallorossi ha lavorato per la squadra anche senza palla, pressando costantemente. Leao è stato rimesso «al centro del villaggio rossonero», da cui «non si può prescindere per puntare in alto».

Torna Pulisic, delusioni costose

In casa Milan è partito il conto alla rovescia per il rientro di Christian Pulisic, l’attaccante più prolifico con 6 gol e 2 assist in 8 partite stagionali. Con il possibile rientro anche di Gimenez, la curiosità è tutta sulla strana coppia Leao-Pulisic, ovvero senza la classica prima punta, poiché «il Milan deve affidarsi all’usato sicuro in attacco».

Di contro, Nkunku e Gimenez sono sospesi nel limbo della delusione. Sono «delusioni costose», entrambi a zero goal in campionato. Allegri li coccola, ma il «vaso della pazienza è colmo». Se non arriveranno segnali netti, «sarà lecito attendersi dei movimenti nel calciomercato di gennaio», come riporta Calciomercato.com.