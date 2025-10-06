Allegri alla RAI: «Grande accoglienza dei tifosi, ora penso solo al Milan. Stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo». Le ultimissime notizie

Il ritorno all’Allianz Stadium di Torino è stato carico di emozioni per Massimiliano Allegri, tecnico del Milan. Dopo lo 0-0 tra i rossoneri e la Juventus, il mister ha commentato ai microfoni della Rai l’accoglienza ricevuta, dimostrando grande sensibilità e affetto per il suo passato bianconero.

“Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza dei tifosi allo stadio, abbiamo passato 8 anni meravigliosi insieme,” ha dichiarato Allegri, con un tono di voce che tradiva la commozione. Ha voluto ringraziare “tutte le persone che mi hanno sostenuto quotidianamente, sorriso per le vittorie, pianto per le sconfitte. È stato molto bello.”

L’allenatore ha poi ricordato i legami ancora presenti nel club piemontese: “Ho ritrovato giocatori con cui ho lavorato, che mi hanno dato la possibilità alla Juventus di vincere l’ultimo trofeo della Coppa Italia, quindi è stato molto bello.”

Nonostante il forte legame sentimentale, Allegri ha immediatamente riportato il focus sul suo attuale incarico e sulle ambizioni del Milan. La sua professionalità emerge in maniera netta, ponendo l’obiettivo del club prima di ogni sentimento personale.

“Bisogna essere contenti ma ora devo pensare al Milan perché stiamo lavorando per centrare un obiettivo importante che è quello di tornare in Champions League e questa è la cosa più importante,” ha concluso il tecnico rossonero.

Questa dichiarazione rafforza la linea già tracciata in conferenza stampa: la priorità assoluta per il Milan di Allegri e del DS Igli Tare non è lo Scudetto, ma il consolidamento ai vertici attraverso la qualificazione alla massima competizione europea. Un obiettivo che, secondo l’allenatore, richiede massima concentrazione e la messa da parte di ogni distrazione emotiva.