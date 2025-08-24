Connect with us

Allegri a Milan Tv: «Nessuno si aspettava di perdere questa partita. Ecco dove dobbiamo migliorare»

Conferenza stampa Saelemaekers: «Difficile giocare contro squadre così chiuse. La maglia del Milan pesa. Su Santiago Gimenez e i tifosi...»

Conferenza stampa Allegri: «La cosa che dobbiamo fare è abbassare il numero delle reti subite, queste partite si vincono con episodi. Sul mercato...»

Allegri a DAZN: «Il problema è che non percepiamo il pericolo, non possiamo prendere due gol a partita. Su Santiago Gimenez dico questo»

Nicola a DAZN: «Felice per i nostri tifosi, grande orgoglio venire a San Siro e...»

Allegri a Milan Tv: «Nessuno si aspettava di perdere questa partita. Ecco dove dobbiamo migliorare»

Milan news 24

Published

36 minuti ago

on

By

Allegri

Allegri, tecnico del Milan, ha commentato la sconfitta rimediata ieri sera contro la Cremonese ai canali ufficiali del club rossonero

La vittoria della Cremonese inaspettata è stata un duro colpo per i tifosi del Milan. L’esordio in Serie A, al ritorno allo stadio dopo la pausa estiva, si è rivelato una delusione. La squadra rossonera, guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha mostrato un gioco confuso e poco incisivo, lasciando campo libero alla neo-promossa. A fine partita, l’umore era a terra e Allegri ha cercato di analizzare l’accaduto ai microfoni di Milan TV.

Le parole di Allegri: una delusione evidente

L’allenatore, visibilmente amareggiato, non ha cercato scuse. Ha ammesso che la sconfitta è meritata e che la sua squadra ha commesso troppi errori. “Siamo stati lenti, poco aggressivi e non abbiamo creato occasioni da gol,” ha detto Allegri, sottolineando la mancanza di intensità e la poca concentrazione dei suoi giocatori. Ha poi aggiunto che la Cremonese ha giocato con più determinazione e ha sfruttato al meglio le sue opportunità.

Allegri ha poi voluto rassicurare i tifosi del Milan, promettendo un duro lavoro per migliorare. “Dobbiamo imparare dai nostri errori e voltare pagina subito,” ha dichiarato, con l’obiettivo di preparare la prossima partita con la giusta mentalità. L’allenatore ha anche ringraziato i tifosi per il loro sostegno, nonostante la delusione.

PAROLE – «Purtroppo abbiamo perso una partita che non ci aspettavamo di perdere neanche noi. Bisogna tornare a migliorare la fase di percezione del pericolo. Stasera abbiamo preso due gol che con un po’ più di attenzione potevamo evitare. Fase difensiva? Dobbiamo lavorare su queste situazioni alzando la percezione del pericolo. Se un difensore non ha la percezione del pericolo può prendere gol in qualsiasi momento. Migliorare anche la fase offensiva? Si, assolutamente. Le cose sono legate. Se hai la cattiveria e la convinzione di attaccare la palla e di andare a fare gol puoi anche migliorare in fase difensiva».

