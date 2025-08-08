Allegri Milan, il tecnico ha le idee chiare: grande rotazione tra Leeds e Chelsea. Le ultime sulle scelte in casa rossonera

Allegri Milan, il tecnico livornese mischierà molto le carte nelle due amichevoli contro Leeds e Chelsea: domani spazio alle secondo linee

L’attesa per i tifosi del Milan è palpabile. Dopo un’estate di cambiamenti epocali, con Igli Tare che ha assunto il ruolo di nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, la squadra si prepara ad affrontare due impegni amichevoli di grande interesse. Le indicazioni che arrivano da Peppe Di Stefano, giornalista di punta nel panorama sportivo, suggeriscono una chiara strategia da parte del tecnico livornese, che mira a dare spazio e minuti a tutti gli elementi della rosa in questa fase cruciale della preparazione.

Le scelte di Allegri per il Leeds: spazio a chi finora ha giocato meno

Domani, a Dublino, il Milan scenderà in campo contro il Leeds. Sarà un test importante, ma le parole di Di Stefano lasciano intendere che Allegri punterà su una formazione ricca di volti nuovi o meno utilizzati fino a questo momento. Una scelta logica, volta a valutare lo stato di forma di tutti i giocatori e a permettere loro di mettere minuti nelle gambe. In particolare, l’attenzione sarà rivolta al reparto offensivo: Santi Gimenez, promettente attaccante, dovrebbe essere affiancato da Noah Okafor. Una coppia che promette dinamismo e imprevedibilità, e che avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore in un contesto internazionale. A centrocampo, l’esordio dal primo minuto potrebbe essere per Ardon Jashari, un giovane talento che ha finora avuto meno spazio e che ora si prepara a calcare il prato per i suoi primi importanti minuti con la maglia rossonera. Allegri vuole vederlo all’opera, per capire come può inserirsi al meglio nei suoi schemi tattici. Questa partita sarà un’occasione d’oro per diversi elementi per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia del mister in vista degli impegni ufficiali.

Contro il Chelsea, i “titolarissimi” scendono in campo

La sfida di domenica contro il Chelsea si preannuncia invece come un vero e proprio banco di prova per il Milan di Allegri. Secondo le indiscrezioni di Peppe Di Stefano, per questa partita il tecnico dovrebbe schierare quelli che sono considerati i “titolari”. Una scelta che indica la volontà di Allegri di testare la formazione base contro un avversario di altissimo livello come il Chelsea. L’attacco sarà guidato da Rafael Leão, il talento portoghese su cui il Milan punta moltissimo per la prossima stagione. A supportarlo ci sarà Ruben Loftus-Cheek, un giocatore che sta dimostrando di poter fare la differenza con le sue incursioni e la sua fisicità. Assente invece Christian Pulisic, fermato da un problema alla caviglia, un’assenza che preoccupa leggermente i tifosi ma che non mina l’entusiasmo generale. La vera sorpresa potrebbe essere la presenza dal primo minuto di Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, un innesto di enorme esperienza e qualità, potrebbe essere subito lanciato nella mischia da Allegri, per iniziare a rodare i meccanismi di centrocampo. La sua visione di gioco e la sua capacità di dettare i tempi saranno fondamentali per il Milan.

Tare al lavoro: un mercato ancora da definire?

Mentre la squadra si prepara sul campo, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, è alacremente al lavoro per definire gli ultimi dettagli di una campagna acquisti che si annuncia ricca di sorprese. Il suo compito è quello di costruire una rosa in grado di competere su tutti i fronti, e le prossime settimane saranno decisive per capire quali saranno i colpi finali che il Milan piazzerà sul mercato. I tifosi sono in fermento, curiosi di scoprire le prossime mosse di Tare e fiduciosi che il nuovo DS saprà portare a Milano i giocatori giusti per raggiungere gli obiettivi prefissati da società e tifosi. La strada è ancora lunga, ma l’inizio della stagione, con queste due amichevoli di lusso, darà le prime importanti indicazioni sulle ambizioni del nuovo Milan di Allegri e Tare.