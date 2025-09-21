Allegri Milan, crash test con Lecce e Napoli! Il tecnico cerca conferme, un dato della sua gestione impressiona positivamente

Allegri Milan, il tecnico, dopo la bella vittoria contro l’Udinese, cerca conferme difensive contro Lecce e Napoli. Il dato

Il Milan di Massimiliano Allegri sta finalmente ingranando. Dopo un avvio stentato, la squadra ha centrato la terza vittoria consecutiva e sono tanti gli aspetti che stanno migliorando, ma uno su tutti sta facendo la differenza: la difesa. Il ritorno di Allegri sulla panchina rossonera aveva un obiettivo primario, e i risultati non stanno tardando ad arrivare.

Come sottolineato dal vice allenatore Marco Landucci dopo la vittoria contro l’Udinese, la fragilità difensiva è stata il vero tallone d’Achille del Diavolo nelle ultime stagioni. “Abbiamo visto i dati e questi sono importanti: in due anni il Milan ha preso 49 e 43 goal, se vuoi arrivare in alto sono troppi”, ha dichiarato Landucci. Questo problema, un vero e proprio “tallone d’Achille”, doveva essere corretto in tempi brevi. E Allegri e il suo staff, con il supporto del direttore sportivo Tare, si sono concentrati fin da subito sull’assetto arretrato, introducendo stravolgimenti importanti, come il passaggio da una difesa a quattro a una linea a tre, che si trasforma in cinque con l’aiuto degli esterni di centrocampo.

“Percezione del Pericolo”: La Missione di Allegri

La svolta è arrivata dopo l’esordio shock in campionato, la sconfitta in casa contro la Cremonese. Nonostante le statistiche favorevoli in termini di possesso palla e occasioni create, la squadra di Allegri era stata piegata da due gol evitabili. Il tecnico livornese ha immediatamente identificato il problema: non il modulo o i singoli giocatori, ma la “percezione del pericolo” e la cattiveria agonistica. “La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere: i due goal erano evitabili,” aveva spiegato Allegri, sottolineando l’importanza di non subire due gol a partita. Questo concetto, già evidenziato da altri tecnici come l’ultimo Pioli e dai successori Fonseca e Conceiçao, è stato finalmente tradotto in pratica.

Tre Clean Sheet di Fila: Un Segnale Forte

Dopo la lezione della Cremonese, il Milan ha subito cambiato musica. Le due reti subite in quella partita sono rimaste le uniche in questo inizio di stagione. La squadra ha messo a segno tre clean sheet consecutivi in campionato: contro il Lecce (0-2), il Bologna (1-0) e l’Udinese (0-3). Una serie di tre partite senza subire gol che mancava da ben due anni per il club rossonero, un dato che testimonia l’efficacia del lavoro svolto. Per ritrovare un’analoga striscia di imbattibilità in campionato, bisogna risalire addirittura al febbraio 2023.

I numeri non mentono e confermano la solidità ritrovata. Nelle prime quattro giornate di campionato, il Milan ha concesso appena 1,01 xGoal (expected goal) complessivi, creandone invece 5,97. Ancora più significativo è il rapporto tra tiri concessi e tiri effettuati: gli avversari del Diavolo hanno calciato nello specchio della porta solo 9 volte in 360 minuti, contro i 21 tiri della squadra di Allegri. Questo dimostra come il Milan ora non solo sappia difendersi, ma riesca a limitare drasticamente le occasioni avversarie, una diretta conseguenza dell’attenzione maniacale alla “percezione del pericolo”.

Prossimi Ostacoli: Il Test Napoli

Il lavoro di Allegri, supportato dalla dirigenza e da Tare, sta evidentemente portando i frutti sperati. La sfida contro il Lecce in Coppa Italia precede il primo vero grande esame per questa nuova difesa rossonera: il Napoli di Antonio Conte. Se Cremonese, Udinese e Bologna hanno rappresentato test importanti, la squadra azzurra è il primo vero confronto con una “big” del campionato, un avversario con un potenziale offensivo di primissimo livello, grazie a giocatori del calibro di Hojlund, McTominay, De Bruyne e Anguissa.

Il Napoli inaugura un periodo di calendario estremamente delicato per il Milan, che affronterà anche la Juventus, la Fiorentina, l’Atalanta, la Roma, l’Inter e la Lazio. Mantenere la solidità difensiva sarà cruciale per le ambizioni del club. La strada è tracciata, e il Milan di Allegri sa che per puntare in alto, la sua difesa dovrà rimanere una vera e propria fortezza.

(Fonte: Calciomercato.com)