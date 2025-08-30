Allegri Milan, il tecnico non ha dubbi: «Le partite bisogna vincerle sul campo, questa cosa non dovrà cambiare». Le ultimissime sui rossoneri

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky. Con la sua solita pacatezza, ma con un messaggio chiaro, Allegri ha analizzato la partita, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto e, soprattutto, l’atteggiamento della squadra.

“Io credo che le partite bisogna vincerle sul campo“, ha dichiarato Allegri. Una frase che racchiude tutta la sua filosofia di calcio, una filosofia che non ammette alibi o giustificazioni esterne. L’allenatore ha voluto rimarcare che, nonostante la frustrazione per i due gol annullati a Gabbia e Giménez, la squadra ha saputo rimanere concentrata sull’obiettivo. Il risultato finale, ottenuto grazie alle reti di Loftus-Cheek e Pulisic, è la prova che la determinazione e il duro lavoro pagano, a prescindere dalle difficoltà incontrate.

Le parole di Allegri sono state un elogio all’atteggiamento dei suoi giocatori. “La squadra ha giocato con grande umiltà e rispetto: dobbiamo andare avanti in questo modo”, ha sottolineato il tecnico. Dopo la sconfitta inaspettata contro la Cremonese nella prima giornata, il Milan aveva bisogno di mostrare una reazione non solo tecnica, ma anche mentale. L’umiltà di scendere in campo contro il Lecce, una squadra combattiva e ben organizzata, e il rispetto per l’avversario sono state le chiavi per approcciare il match nel modo giusto.

La vittoria per 2-0 non è stata solo una risposta al passo falso dell’esordio, ma un importante segnale di maturità. I giocatori non si sono disuniti dopo gli episodi sfavorevoli e hanno continuato a lottare per i tre punti. Le parole di Allegri confermano che la mentalità vincente e il carattere sono fondamentali per un club che punta in alto. L’allenatore ha lanciato un messaggio chiaro: la squadra deve continuare a lavorare con la stessa dedizione e lo stesso spirito, perché è solo con questa mentalità che si possono raggiungere grandi risultati nel lungo percorso del campionato.