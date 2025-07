Allegri Milan, Gosens rivela: «Dopo le sue parole sulla Champions della Fiorentina vi svelo cosa ha fatto Pioli»

Allegri Milan, Robin Gosens, esterno della Fiorentina, ha fatto una rivelazione sul tecnico Stefano Pioli, ex rossonero

Robin Gosens, l’esterno tedesco della Fiorentina, ha rilasciato le sue prime impressioni a Sky Sport dopo le intense settimane di lavoro sotto la guida del nuovo tecnico Stefano Pioli. Le dichiarazioni arrivano in attesa delle prime amichevoli in Inghilterra, tappe fondamentali in vista dell’esordio in campionato. Le parole di Gosens rivelano un ambiente carico e motivato, con la Champions League che si profila come un obiettivo concreto per la squadra viola.

L’impatto con Pioli è stato immediato e positivo, come sottolineato da Gosens: “Ci siamo trovati subito molto bene, è una persona che comunica tanto con i giocatori. È un modo di fare che mi piace tanto, sono una persona molto aperta, che parla con tutti. Mi fa piacere sentire come stanno i ragazzi, capire come si può migliorare l’ambiente: abbiamo avuto subito un bel click.” Questa sintonia precoce tra il tecnico e i giocatori è un segnale incoraggiante per la Fiorentina, che punta a consolidare e migliorare i risultati della passata stagione. La filosofia di Pioli, basata sulla comunicazione e sul coinvolgimento, sembra aver già fatto breccia nel gruppo, creando un clima di fiducia e collaborazione.

Un aneddoto interessante emerso dall’intervista riguarda le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, che non ha inserito la Fiorentina tra le squadre in lizza per la Champions League. A tal proposito, Gosens ha chiarito la situazione relativa a un presunto cartello motivazionale appeso da Pioli negli spogliatoi: “Secondo me quel cartello lo ha messo nel suo ufficio, e non negli spogliatoi. Però ci ha parlato subito di questa cosa, ci ha caricato: è vero.” Questo episodio, seppur con un tocco di mistero sulla collocazione del cartello, evidenzia la capacità di Pioli di trasformare le critiche esterne in una spinta motivazionale per la squadra. La reazione del tecnico dimostra una chiara intenzione di affrontare la stagione con ambizione, mettendo la Champions League come traguardo primario.

Gosens ha ribadito la convinzione del gruppo riguardo agli obiettivi stagionali: “Sappiamo di avere davanti a noi una stagione importante: con i giocatori arrivati, dopo una stagione da 65 punti, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo fare una stagione strepitosa: se abbiamo la testa giusta e la voglia di crescere, possiamo farla.” Le acquisizioni di mercato, unite ai 65 punti conquistati nella stagione precedente, forniscono una solida base per le aspirazioni della Fiorentina. La menzione dei 65 punti non è casuale: indica una squadra che ha già dimostrato di avere potenziale e che ora, con gli innesti e la guida di Pioli, può ambire a traguardi ancora più prestigiosi.

L’esperienza personale di Gosens in Champions League è un ulteriore elemento di spinta: “Io lavoro per questo, ho avuto la fortuna di poter giocare la Champions per tre anni di fila e so quanto vale, per un giocatore ma anche per una società. Lo stimolo è massimo.” La sua familiarità con la massima competizione europea aggiunge un valore inestimabile alla Fiorentina, portando non solo esperienza sul campo, ma anche una mentalità vincente e una chiara consapevolezza dell’importanza di questo obiettivo. La sua determinazione a riportare la Fiorentina in Champions è palpabile e contagiosa.

In sintesi, le parole di Robin Gosens dipingono un quadro di grande entusiasmo e determinazione all’interno della Fiorentina. La sintonia con Stefano Pioli, la voglia di riscatto dopo le “provocazioni” di Allegri (allenatore del Milan, il cui DS è Tare) e l’obiettivo concreto della Champions League sono tutti elementi che fanno ben sperare i tifosi viola per una stagione di successi. La Fiorentina sembra pronta a lottare con il massimo impegno per raggiungere i suoi ambiziosi traguardi.