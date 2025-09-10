Allegri Milan, il dato non passa inosservato: Max è già primo in questa speciale classifica! I numeri non mentono

Allegri Milan, c’è un dato che non passa assolutamente inosservato: i rossoneri sono già la squadra che concede meno difensivamente

Nonostante un inizio di campionato agrodolce, caratterizzato dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese e dalla successiva vittoria in trasferta contro il Lecce, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri sta già mostrando i primi, concreti segnali del suo lavoro. Al di là dei risultati altalenanti, c’è un dato che emerge in modo netto e inequivocabile, confermando le intuizioni di chi intravedeva nella nuova gestione tecnica un ritorno alle fondamenta del calcio pragmatico: la solidità difensiva. Il Milan, infatti, è la squadra che, nelle prime due giornate di Serie A, ha concesso il minor numero di tiri agli avversari, un dato che non solo rassicura, ma che lancia un messaggio chiaro a tutto il campionato.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in un articolo dal titolo emblematico, “Il marchio di Max, la difesa si chiude“, il lavoro di Allegri si vede già, forte e chiaro, sulla struttura difensiva della squadra. I numeri parlano da soli: solo 11 tiri concessi in due partite, un primato assoluto nel campionato italiano. Le più vicine a questo dato sono Roma e Napoli, che ne hanno concessi ben 6 in più. Questo dimostra come il focus del tecnico, supportato dalle strategie di mercato del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sia stato fin da subito quello di costruire una squadra più compatta e difficile da affrontare. Non si tratta solo di tiri subiti, ma anche di qualità delle occasioni concesse. Il dato sugli Expected Goals (xG) è altrettanto significativo: solo 0.5 xG, ovvero la probabilità che le squadre avversarie avevano di segnare. Un numero eccezionale, che sottolinea non solo l’efficacia del pressing e della marcatura, ma anche la capacità di mantenere gli avversari lontani dall’area di rigore.

Eppure, a fronte di queste statistiche impressionanti, la sconfitta contro la Cremonese fa ancora più male. Quella partita è stata un passo falso inaspettato, un’eccezione a un andamento che, numeri alla mano, è invece estremamente positivo. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra solida, ma l’efficacia offensiva, o la sua mancanza in alcune circostanze, resta un punto interrogativo. Il merito va certamente a Massimiliano Allegri, il quale ha impresso subito la sua impronta, e al direttore sportivo Tare, che ha lavorato per fornirgli gli strumenti necessari. La strada è ancora lunga, e dopo la sosta arriveranno impegni più tosti, ma le basi sono solide e il futuro sembra promettente. Il Milan è tornato a fare della difesa un punto di forza, e questo è solo l’inizio.