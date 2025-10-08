Allegri Milan, critica feroce di Antonio Cassano: «Allenatore gonfiato, ha un gran c*lo. Penso che…». Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri e il suo Milan sono finiti nel mirino di Antonio Cassano. L’ex calciatore, noto per le sue critiche dirette, non ha risparmiato giudizi feroci sull’operato del tecnico rossonero in queste prime settimane, sia in campionato che in Coppa Italia.

Nel suo consueto intervento a “Viva El Futbol”, Cassano ha esordito con una stoccata provocatoria: “Quando mi si chiede che allenatore vorrei io dico i Mourinho, i Capello, i Trapattoni, gli Allegri perché vai in campo e fai quello che ti pare e piace”. Un’affermazione che, in realtà, nascondeva l’amara conclusione. “Però se poi sono da questa parte qua e devo dire alla gente come la vedo allora io non vedo niente. Queste sette partite, Coppa Italia compresa, non ho visto niente.”

Secondo “Fantantonio”, le prestazioni del Milan sarebbero state ben al di sotto delle aspettative. “Ho visto due buone partite, ma dove? Col Bologna, inguardabile, e con l’Udinese ancora peggio.” L’analisi si è poi concentrata sulla presunta mancanza di schemi: “Ho visto queste due partite, sia con il Napoli fino all’espulsione, tutti dietro la linea della palla e pronti con le ripartenze, l’altro giorno ai punti hai sbagliato il rigore, le due occasioni di Leao.”

Il succo della critica di Cassano risiede nell’assenza di un vero e proprio gioco corale. “Però io non vedo un’idea. Io vedo il 14 che decide,” ha affermato l’ex attaccante, riferendosi in modo evidente al talento di Rafael Leao. “Mette quella palla lì, mette quell’imbucata d’esterno. Io vedo un 14 che decide lui il da farsi, l’altro solo cinema. Non vedo niente di questo allenatore che lo si fa passare da fenomeno.”

La conclusione è un vero e proprio affondo personale nei confronti di Allegri. “Continuo a vedere quello che ho sempre visto: un allenatore molto molto gonfiato dai media, dai suoi amici e dal gran culo che ha, come ho sempre detto di Mourinho. E questo finisce pure. Questa è la realtà dei fatti e quello che vedo io.”