Allegri Milan, Calamai lo incensa: «Lui l’anti Conte, nell’anno che è stato fermo ha migliorato questa cosa»

Allegri Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha indicato nel tecnico rossonero il primo rivale del Napoli di Conte per lo scudetto

La stagione del Milan di Massimiliano Allegri sta prendendo una piega inaspettata e, a giudicare dalle parole di Luca Calamai nel suo consueto editoriale su TMW, i rossoneri si stanno trasformando nella principale antagonista del Napoli e nella rivale diretta della squadra di Antonio Conte. Dopo un inizio di campionato un po’ incerto, la squadra sembra aver trovato la sua quadra, mostrando una solidità e una consapevolezza tattica che la rendono una pretendente seria per lo scudetto. La vittoria netta e convincente contro l’Udinese, una delle squadre più temibili in trasferta, è la prova più evidente di questo cambiamento di rotta.

Calamai, nel suo pezzo, ha un’opinione molto chiara e la esprime con il suo stile diretto e incisivo. “Abbiamo l’anti Conte. E strada facendo capiremo se abbiamo anche l’anti Napoli. Allegri si è ripreso un ruolo da protagonista in Serie A. Il piccolo stop professionale se possibile lo ha reso ancora più bravo. Gli ha dato nuove motivazioni.” Queste parole sottolineano il ritorno in grande stile di un allenatore che molti davano per “bollito” o non più adatto al calcio moderno. Invece, l’assenza dalle panchine sembra aver ricaricato Allegri, fornendogli una nuova linfa vitale e una visione tattica ancor più matura.

Il successo contro l’Udinese non è stato un “corto muso”, come ironizza Calamai, ma una vera e propria passeggiata. La squadra ha mostrato un dominio incontrastato, frutto di un lavoro meticoloso e di una preparazione atletica e mentale di alto livello. La mancanza degli impegni europei in questa prima parte di stagione ha permesso ad Allegri di concentrarsi completamente sul campionato, lavorando sui dettagli e sviluppando idee di gioco che stanno rendendo il Milan una macchina quasi perfetta. Il DS rossonero, Igli Tare, ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione di questa squadra, offrendo ad Allegri gli strumenti giusti per esprimere al meglio il suo credo calcistico.

Il Milan di Allegri è un progetto credibile per la lotta al titolo, ma come sottolinea Calamai, la strada è ancora lunga e non priva di ostacoli. La società dovrà rimanere forte e compatta al fianco dell’allenatore. Un supporto costante e la capacità di resistere alle pressioni sono elementi fondamentali per mantenere la rotta. Il ruolo di Igli Tare sarà decisivo anche in questo senso, nel gestire le dinamiche interne e nel blindare l’ambiente da possibili turbolenze. Allegri, o per usare il soprannome affettuoso di Calamai, “Acciuga”, sta dimostrando di essere un maestro nel suo campo, capace di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e di adattarsi a ogni situazione. Questo Milan è una sorpresa che sta diventando una realtà e le attese dei tifosi sono sempre più alte.