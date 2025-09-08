Allegri Milan, il tecnico è rimasto stupito da questo giocatore: gli ricorda Leao! Incredibile retroscena

Allegri Milan, il livornese è rimasto particolarmente colpito da Cheveyo Balentien: spunta il paragone con Rafael Leao

La sensazione è che il futuro del Milan, un club con una storia gloriosa e una sete insaziabile di successi, stia prendendo una direzione entusiasmante. Con la recente nomina di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri come allenatore, la squadra rossonera sta cercando di costruire un roster solido, puntando anche su talenti emergenti. In questo contesto, un nome sta emergendo con prepotenza: quello di Cheveyo Balentien, un giovane promettente che, secondo l’articolo di Carlo Laudisa su Gazzetta.it, ha già lasciato il segno.

Cheveyo Balentien: L’investimento “low cost” che sorprende

La storia di Cheveyo Balentien è una di quelle che affascinano gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. Acquistato per una cifra che si aggira intorno ai 100.000 euro, un investimento quasi irrisorio nel panorama del calcio moderno, il giovane olandese ha dimostrato fin da subito un talento cristallino e una maturità sorprendente. Il suo esordio in Serie A, avvenuto nella trasferta di Lecce, è stato un vero e proprio banco di prova superato a pieni voti. L’impatto con il campionato italiano, noto per la sua tattica e la sua durezza, non ha minimamente intimorito il ragazzo, che ha messo in mostra le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco.

Le analogie con Rafael Leão e il futuro rossonero

Ciò che ha reso il debutto di Balentien ancora più memorabile sono stati i complimenti ricevuti dai suoi compagni di squadra. In particolare, come riportato da Carlo Laudisa su Gazzetta.it, un compagno si sarebbe spinto a fare un paragone molto lusinghiero: “Bravo, sembravi Leão“. Questo accostamento a uno dei giocatori più decisivi e talentosi del Milan e del calcio europeo non è casuale. Balentien ha dimostrato una velocità e una dribbling simili a quelli del portoghese, aggiungendo al suo repertorio una freschezza e una determinazione che lo rendono un prospetto di assoluto valore.

L’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri potrebbe essere la combinazione vincente per lo sviluppo di giovani come Balentien. Tare, con la sua esperienza nel talent scouting, e Allegri, noto per la sua capacità di far crescere i giocatori e di integrarli al meglio nel sistema di gioco, rappresentano una guida ideale per il giovane olandese. Il Milan sta costruendo la squadra del futuro, e il nome di Cheveyo Balentien sembra destinato a essere uno dei protagonisti. Il suo percorso è appena iniziato, ma le premesse sono ottime, e i tifosi rossoneri possono già sognare un nuovo fuoriclasse in erba. La scoperta di talenti a basso costo è una strategia vincente e il Milan, con questo colpo, ha dimostrato di essere sulla strada giusta per tornare ai massimi livelli del calcio europeo.