Allegri non li considera, possono lasciare il Milan: si lavora ad un trasferimento in Serie A

Allegri non considera i due calciatori attenzionati dalla Cremonese come parte importante del proprio progetto. Il Milan può cederli

Il Milan continua la sua opera di sfoltimento della rosa in vista della nuova stagione, e tra i giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri figurano Warren Bondo e Filippo Terracciano. Entrambi i calciatori, infatti, non rientrano nei piani tecnici di Massimiliano Allegri, l’allenatore del Diavolo. Su di loro si è mosso concretamente il Cremonese, club che potrebbe accogliere uno dei due con la formula del prestito con diritto che può trasformarsi in obbligo di riscatto. La notizia è stata riportata dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Bondo e Terracciano: Giovani Talenti Fuori dal Progetto di Allegri

Warren Bondo, centrocampista francese con doti di fisicità e dinamismo, e Filippo Terracciano, difensore esterno o centrocampista versatile, sono due giovani talenti che il Milan ha monitorato e acquisito con prospettive future. Tuttavia, la loro crescita non è ancora sufficiente per convincere Massimiliano Allegri, tecnico dei lombardi noto per la sua pragmaticità e l’attenzione all’equilibrio tattico. La decisione di non considerarli elementi centrali per il suo progetto tecnico apre di fatto le porte a una loro possibile partenza.

Per i giovani calciatori, l’opportunità di trovare spazio e continuità altrove è fondamentale per la loro maturazione. Il Milan, da parte sua, è interessato a garantire loro il giusto minutaggio per crescere e, allo stesso tempo, a ottimizzare la gestione della rosa e degli ingaggi.

La Cremonese si Fa Avanti: Prestito con Obbligo l’Opzione

L’interesse del Cremonese per Bondo e Terracciano è concreto. Il club lombardo, che milita in Serie B e punta a una stagione di vertice, vede in entrambi i giocatori dei profili ideali per rinforzare la propria squadra. La formula proposta è quella del prestito con diritto che può trasformarsi in obbligo di riscatto, una soluzione vantaggiosa per tutte le parti.

Per il Milan, questa formula permette di valorizzare i giovani talenti senza perderne completamente il controllo immediato, potendo poi monetizzare in futuro in caso di crescita significativa. Per la Cremonese, significa acquisire giocatori di qualità a condizioni sostenibili, con la possibilità di renderli propri a titolo definitivo solo in caso di prestazioni convincenti.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire il futuro di Bondo e Terracciano. Sebbene non rientrino nei piani attuali del sette volte Campione d’Europa, una partenza in prestito verso un club che possa garantire loro continuità potrebbe essere il passo giusto per il loro sviluppo e per una futura rivalutazione da parte del Milan.