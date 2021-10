Saelemakers esulta: «La Salamandra rimane, sono felicissimo!!» – FOTO

Alexis Saelemaekers ha esultato sui propri profili social per il rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026

Alexis Saelemaekers ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2026. Dopo l’annuncio ufficiale del club, l’esterno belga ha espresso tutta la propria gioia sul suo profilo Instagram:

«La Salamandra rimane! Sono felicissimo di continuare la mia storia con questo grande Club che mi ha accolto e che mi ha fatto sentire subito importante. E’ un’emozione bellissima che voglio condividere con tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso e in particolare con tutti i tifosi milanisti che sono speciali. Sono orgoglioso della mia crescita che è andata di pari passo con la squadra. Ora l’obiettivo e’ sempre lo stesso: lavorare, crescere e vincere! Forza Milan! God is great!!».