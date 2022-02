Gazzi: «Futuro Belotti? Non ne ho la più pallida idea»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Gazzi ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24 dopo il derby tra Juventus e Torino. Le sue parole su Belotti

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di calcionews24, Alessandro Gazzi ha affrontato anche il tema riguardante il futuro di Belotti, attaccante accostato di recente al Milan:

«Su questo aspetto non posso rispondere, non ne ho la più pallida idea… (ride, ndr). Però sulla partita del Gallo dico che ha fatto un’ottima partita, oltre ad aver segnato un gol bello e pesante. Era reduce da un lungo infortunio, alle volte i calciatori riescono a migliorare, maturare e crescere proprio durante i periodi di difficoltà. Non so quale possa essere il suo futuro, la cosa certa è che nel calcio le prospettive possono cambiare anche con piccole cose. E a volte proprio il fatto di essere in scadenza ti stimola a dare ancora di più per dimostrare. Poi tutto dipenderà dal carattere e dalle idee di Belotti».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24