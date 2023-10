Florenzi a Milan Tv: «Abbiamo riposato poco, ecco cosa dobbiamo fare»

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Genoa: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv prima di Genoa-Milan, Alessandro Florenzi ha dichiarato:

«Abbiamo riposato poco e dovremo quindi essere bravi a gestire bene la partita. Dobbiamo continuare a fare bene in campionato, affrontiamo una squadra in forma. E’ un buon momento per me? Sì è vero, speriamo lo sia anche per tutti dopo stasera».