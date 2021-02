Alessandro Costacurta: «Vi spiego qual è stato l’errore del Milan»

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, dice la sua riguardante il match di ieri sera contro l’Inter, rivelando che…

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport:

«I rossoneri devono guardarsi anche alle spalle adesso. Il campionato sta dicendo che ci sono anche delle partite semplici che non vengono affrontate nel modo giusto e il Milan ha dimostrato questo, come quando ha perso con lo Spezia. Non è così facile andare a far punti, questo vale per tutte le squadre».