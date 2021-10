Costacurta: «Col Porto un brutto Milan. mi aspetto una reazione stasera»

Alessandro Costacurta ha analizzato la sfida tra Milan e Porto nel pre-partita della gara di questa sera contro il Bologna

Alessandro Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Sport, è tornato sulla sfida del Milan contro il Porto di martedì in Champions:

«Col Porto ci si aspettava un Milan diverso, ma non dobbiamo dimenticare che i portoghesi nell’ultima Champions sono entrati nelle prime 8 arrivando ai quarti. Inoltre i rossoneri avevano grandi assenze. Oggi sono curioso di vedere come reagiranno. Anche se ad Oporto alla fine hanno perso per un fallo netto su Bennacer sul goal».