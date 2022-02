Bonan: «Tonali è diventato una garanzia, lo scorso anno...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Alessandro Bonan, noto giornalista di Sky, ha sottolineato la grande crescita di Sandro Tonali rispetto alla scorsa stagione

Ospite negli studi di Sky, Alessandro Bonan ha elogiato il centrocampista del Milan Sandro Tonali:

«L’anno scorso ci siamo appassionati alla sua storia, al suo essere tifoso del Milan fin da bambino e il suo sogno. Poi siamo rimasti anche un po’ spiazzati e sorpresi dalle difficoltà iniziali con la nuova maglia, in una dimensione chiaramente diversa rispetto al Brescia. Però lui aveva bisogno di capire, di allenarsi in una maniera diversa. Se devo notare il miglioramento più evidente di Tonali è il modo più svelto con cui gioca il pallone. Prima faceva sempre quella cosa in più che lo portava ad essere prevedibile. Adesso invece è una garanzia in questo senso».